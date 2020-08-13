احتجاجات بيلاروسيا.. اعتقال ألف شخص وتنديد دولي بـ«العنف»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت السلطات البيلاروسية، الأربعاء، وفاة رجل كان اعتُقل خلال تجمع حاشد ضد إعادة انتخاب الرئيس، ألكسندر لوكاشينكو، وهي ثاني حالة وفاة تُسجّل منذ بدء الحركة الاحتجاجية التي قُمعت بعنف.

وقالت لجنة التحقيق، إن رجلاً يبلغ من العمر 25 عاماً توفي في مستشفى في غوميل، بعد اعتقاله، الأحد، خلال تظاهرة غير مصرح بها، وبحسب المصدر الذي لم يحدد تاريخ الوفاة، فإن صحة الرجل «تدهورت فجأة» أثناء احتجازه.

وأكدت والدة الشاب أنه لم يكن يشارك في التظاهرة؛ لكنه كان ذاهباً إلى منزل شريكته، وكانت الاشتباكات أسفرت في وقت سابق عن سقوط قتيل في مينسك، وقالت الشرطة: إنها فتحت النار بالذخيرة الحية في بريست، ما أسفر عن إصابة شخص، وأعلنت شرطة بيلاروسيا، الأربعاء، اعتقال ألف شخص إضافي خلال الليل واستخدامها الرصاص الحي؛ لتفريق تظاهرات لليلة الثالثة على التوالي بعد الانتخابات الرئاسية، وهي تظاهرات قُمِعت بعنفٍ ندّدت به قوى غربية.

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من جانبه، أعرب وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو من براغ عن دعمه للمتظاهرين، معتبراً أن للشعب البيلاروسي الحق في «الحريات التي يطالب بها»، ونددت المستشارية الألمانية بـ«جو من الترهيب والخوف والعنف»، فيما دانت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ميشال باشليه، قمع الاحتجاجات، ودعت إلى إطلاق سراح المعتقلين. وقالت باشليه في بيان: للناس الحق في التحدث والتعبير عن عدم موافقتهم فكيف بالأحرى في سياق الانتخابات؛ حيث يجب الحفاظ على الحريات الديمقراطية وليس قمعها.

وأعرب الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، خلال اتصال هاتفي مع نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، عن قلقه الشديد حيال الوضع في بيلاروسيا، والعنف الذي قوبل به المواطنون خلال الانتخابات، وشدد على ضرورة إيجاد سبيل للحوار، وفق الإليزيه، ويجتمع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، الجمعة؛ لبحث الوضع في الجمهورية السوفيتية السابقة، فيما هددت بروكسل بفرض عقوبات على مينسك؛ بسبب التزوير الانتخابي والقمع الشديد للتظاهرات.

واعتقلت قوات الأمن بالإجمال ستة آلاف شخص في بيلاروسيا مُنذ الأحد؛ لكن عدد الذين لا يزالون قيد الاعتقال غير معروف، من جهتها، قالت وزارة الداخلية البيلاروسية، إن التحركات المنددة بإعادة انتخاب ألكسندر لوكاشنكو الذي يحكم البلاد بيد من حديد منذ أكثر من ربع قرن في 9 أغسطس/آب الجاري، تراجعت، في المقابل، رفضت المرشحة المعارضة، سيفتلانا تيخانوفسكايا، الاثنين، النتائج الرسمية، قبل أن تغادر البلاد متوجهة إلى ليتوانيا ليل الاثنين/الثلاثاء؛ بسبب تعرضها لتهديد السلطات، بحسب مؤيديها.