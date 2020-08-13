شكرا لقرائتكم خبر عن مجدداً.. عدوان «إسرائيلي» على قطاع غزة والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت دولة الاحتلال، الخميس، أنها شنت غارات جديدة استهدفت قطاع غزة، مدعية أن العدوان جاء رداً على إطلاق بالونات حارقة من القطاع باتجاه الأراضي المحتلة.
وأكد مصدر أمني فلسطيني في قطاع غزة، لفرانس برس، حصول ذلك العدوان، مشيراً إلى أنها ألحقت أضراراً بمواقع تابعة لحركة «حماس»، إضافة إلى مساكن المدنيين في القطاع، من دون أن تتسبب في وقوع إصابات.
واستمراراً لمسلسل الانتهاكات بحق الفلسطينيين، قلصت دولة الاحتلال، الأربعاء، مساحة صيد السمك المسموح بها في سواحل غزة، من 15 ميلاً بحرياً إلى 8 أميال حتى إشعار آخر.
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