إرهابيون يستولون على ميناء رئيسي في موزمبيق

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استولى مقاتلون إرهابيون على ميناء رئيسي في شمال موزمبيق، الغني بالغاز الطبيعي، الأربعاء، في أعقاب أيام من تجدد القتال في المنطقة، وفق مصدر عسكري ووسائل إعلام.

وأفاد موقع «موز24هوراس» الإلكتروني، الأربعاء، أن الإرهابيين سيطروا على ميناء (موكيمبوا دا برايا) عند الفجر، في حين أكد مصدر عسكري لفرانس برس، أن الميناء «سقط» في أيدي الإرهابيين، من جانبها، أكدت قوات الدفاع الموزمبيقية مساءً، أن إرهابيين شنوا هجمات منسقة على قرى عدة قرب الميناء الأسبوع الماضي.

وقال المصدر العسكري: إن الإرهابيين أصابوا إحدى السفن بقذيفة صاروخية، مضيفاً: قيل لي، إن المتمردين أغرقوا أحد المراكب التي اشتراها الرئيس الراحل أرماندو غيبوزا، مؤكداً الوضع معقد، وقالت قوات الدفاع في بيان: في الوقت الحالي، تجري عمليات لتحييد الإرهابيين الذين يستخدمون سكان هذه المناطق دروعاً، وتقع بلدة (موكيمبوا دا برايا) على بعد أقل من 80 كيلومتراً جنوب شبه جزيرة أفونغي؛ حيث يقع مشروع منشأة لتسييل الغاز الطبيعي، هو واحد من أكبر المشاريع الاستثمارية في إفريقيا، ويشكّل هذا المرفأ حالياً المعبر الأساسي نحو المشروع.

ويواجه شمال موزمبيق حركة تمرد إرهابية مُنذ عام 2017، أدت إلى مقتل أكثر من ألف شخص، وزادت من تعقيد خطط البلاد في استثمار احتياطات الغاز الطبيعي في جرفها القاري.