بـ250 مليون لقاح ضد «كورونا».. الأرجنتين والمكسيك في مهمه لإنقاذ أمريكا اللاتينيّة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن الرئيس الأرجنتيني، ألبرتو فرنانديز، الأربعاء، أنّ الأرجنتين والمكسيك ستتولّيان إنتاج اللقاح المستقبلي ضدّ فيروس كورونا الذي يُطوّره مختبر أسترازينيكا مع جامعة أكسفورد، مشيراً إلى أنّ البلدين سيعملان أيضاً على توزيعه في دول أمريكا اللاتينيّة باستثناء البرازيل.

وقال الرئيس خلال مؤتمر صحفي: إنّ مختبر أسترازينيكا وقّع اتّفاقاً مع مؤسّسة كارلوس سليم؛ لإنتاج ما بين 150 و250 مليون لقاح مخصّص لكلّ أمريكا اللاتينيّة باستثناء البرازيل، وهي لقاحات ستكون متاحة في النصف الأول من عام 2021، وسيتمّ توزيعها بشكل منصف بين الدول بناء على طلب الحكومات، مضيفاً: أن الإنتاج الأمريكي اللاتيني ستتولاه الأرجنتين والمكسيك، وهذا سيسمح بوصول اللقاح إلى جميع دول المنطقة بشكل سريع وفعّال.

وأشار الرئيس الأرجنتيني، إلى أن الاتفاقية المبرمة بين مختبر أسترازينيكا ومؤسّسة كارلوس سليم التي ستُموّل الإنتاج، تُتيح الوصول إلى أسعار معقولة تراوح بين 3 و4 دولارات للّقاح، متابعاً: هذا مهمّ جداً لأمريكا اللاتينيّة؛ لأنّه يسمح لجميع بلداننا بالحصول على اللقاح.

من جانبه، أكّد مكتب أسترازينيكا في المكسيك في بيان، أنّ إنتاج اللقاح سيكون من دون فائدة اقتصاديّة بالنسبة إلى المختبر.