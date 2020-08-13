سحب 244 سيارة مهملة بخورفكان

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - خورفكان: أمير السني

أطلقت بلدية مدينة خورفكان، حملة ميدانية واسعة، لسحب السيارات المهملة والمتوقفة لفترات طويلة في مختلف مناطق المدينة؛ أسفرت عن رصد 244 سيارة مهملة، ووضع إنذار على المركبة، ومن ثم سحبها، بعد انقضاء مدة الإنذار.

وشرعت فرق التفتيش بقسم العمليات والتفتيش البلدي، في رصد المناطق السكنية والتجارية في أنحاء خورفكان، لسحب جميع المركبات المهملة، وتنبيه أصحاب المركبات المتسخة للاعتناء بمركباتهم تفادياً لسحبها، خصوصاً أن البلدية راعت ظروف القاطنين خلال الفترة الماضية، بسبب جائحة «كورونا» والتزام الجمهور في منازلهم. ودعت لعدم ترك المركبات مهملة، وهي عادة ما تكون سبباً في تشويه المنظر العام، حيث تأتي الحملة في إطار جهود البلدية المستمرة للحفاظ على المظهر الجمالي للمدينة.