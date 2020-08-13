شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الطاقة الروسي لا يتوقع قرارات «قوية» لأوبك بلس هذا الشهر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ذكرت وكالات أنباء روسية، الخميس، أن وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك لا يتوقع صدور أي قرارات «قوية» بشأن تخفيضات إنتاج النفط من جانب لجنة مراقبة تابعة لمجموعة أوبك بلس تجتمع في وقت لاحق من الشهر الجاري في الوقت الذي تشهد فيه سوق النفط استقراراً.

كما قال إنه لا توجد مقترحات «إضافية» لتعديل الاتفاق المبرم بين أوبك ومنتجين آخرين كبار للنفط بشأن تخفيضات الإنتاج وفقاً لما أوردته الوكالات.

(رويترز)

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