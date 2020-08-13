تنفيذ توجيهات ملكية أردنية بشأن كارثة لبنان

وبحسب التلفزيون الأردني وصلت، اليوم الخميس، أولى طائرات الجسر الجوي التي تحمل مواد إغاثية إلى بيروت بتوجيهات ملكية.

وأشار التلفزيون إلى أن "المساعدات تتكون من مواد غذائية وطبية وإغاثية ومولدات كهربائية وحسب الاحتياجات التي أعلنها لبنان".

​وكان العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني أعلن في مؤتمر دولي لحشد الدعم للبنان، الأحد الماضي، أن الأردن سيرسل فرق إنقاذ إضافية وإمدادات طبية وغذائية إلى لبنان قريبا.

​وكذلك أعلن وزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي، الثلاثاء خلال زيارته إلى العاصمة اللبنانية بيروت عن إرسال طائرات إغاثية إلى لبنان الخميس.

Advertisements

وحذرت هيئات تابعة للأمم المتحدة من أزمة إنسانية في لبنان في أعقاب الانفجار الذي وقع في ميناء العاصمة بيروت الأسبوع الماضي، وحتى الآن تشير تحقيقات الحكومة اللبنانية إلى أن الانفجار نتج عن شحنة تقدر بـ2750 طنا من نترات الأمونيوم تم تخزينها قبل سنوات في الميناء في ظل ظروف تخزين سيئة.

وكان لبنان يعاني بالفعل من أزمة اقتصادية متفاقمة قبل الانفجار، فقد كان أكثر من 75 في المئة من اللبنانيين بحاجة لمعونة وهي النسبة التي تزايدت سريعا خلال الأسابيع الماضية بعدما فقد 33 في المئة عملهم بينما يعيش أكثر من مليون شخص تحت خط الفقر.

وأوضح برنامج الغذاء العالمي أن الانفجار سيعوق وصول الإمدادات الغذائية والإنسانية إلى المدينة عبر الميناء كما سيعطل وصول البضائع الأساسية الأمر الذي سيقود إلى ارتفاع سريع في الأسعار.