نجل شارون يكشف تفاصيل جديدة حول الانسحاب الإسرائيلي من غزة 

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وأوضح غلعاد أن المستوطنات في تجمعات "غوش قطيف" والمستوطنات المجاورة في قطاع غزة لم تكن جنة عدن، كما يحاول أن يصور بعض الإسرائيليين، بل كانت جحيما لا يطاق، قبل الانسحاب الإسرائيلي منها في مثل هذه الأيام من 2005، قبل خمسة عشر عاما كاملة.
ونقلت الصحيفة العبرية على لسان غلعاد أن الكثير من المستوطنين قد التقوه مؤخرا، وأوضحوا له أن شارون، والده، أنقذهم من الجحيم في قطاع غزة، قبل 15 عاما، وأنقذهم من الجنون الذي عاشوه في غزة، وبأنهم كانوا يعيشون تحت وطأة نيران حركة حماس والمقاومة الفلسطينية، باستمرار.
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