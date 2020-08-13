بشرى سارة من السعودية لمواطنيها في الكويت

وقالت السفارة عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، إن المواطنين الراغبين في العودة إلى المملكة لا يحتاجون لتصريح مسبق من أجل دخول أفراد أسرهم معهم من غير السعوديين، (زوج، زوجة، أبناء، ومرافقيهم من العمالة المنزلية ويحملون إقامة سارية المفعول في المملكة).

وأضافت أنه سيتم تطبيق هذا القرار "ابتداءً من الآن؛ مع إثبات شهادة فحص PCR (لغير السعوديين) بنتيجة سلبية بمدة لا تتجاوز 48 ساعة".

وذكر البيان "يسرّ السفارة أن توضح للمواطنين الكرام الراغبين في العودة إلى المملكة بأنه لا حاجة لأخذ تصريح مسبق لدخول أفراد أسرهم معهم من غير السعوديين (زوج، زوجة، أبناء، ومرافقيهم من العمالة المنزلية ويحملون إقامة سارية المفعول في المملكة) ابتداء من الآن مع إثبات شهادة فحص PCR (لغير السعوديين) بنتيجة سلبية بمده لا تتجاوز ٤٨ ساعة".

جدير بالذكر أن السعودية كانت قد أوقفت يوم 24 يوليو/ تموز الماضي، استلام طلبات العودة إلى أراضي المملكة، سواء عن طريق البريد الإلكتروني أو الحضور لمقر السفارة، وذلك بعد فتح المنافذ لعودة المواطنين.

Advertisements

© AFP 2020 / FAYEZ NURELDINE

وأكد بيان للسفارة السعودية في الكويت، "تود السفارة أن توضح للمواطنين الكرام بأنها توقفت عن استلام جميع طلبات العودة إلى أرض الوطن وذلك بعد فتح المنافذ لعودتهم سواء عن طريق البريد الإلكتروني أو الحضور لمقر السفارة".

وأغلقت السعودية المنافذ البرية في السابع من مارس/ آذار لعام 2020 بعد تصريح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية، أنه وفقًا للإجراءات الوقائية والاحترازية الموصى بها من قبل الجهات الصحية المختصة في المملكة العربية السعودية، في إطار تطويرها المستمر لجهود منع انتقال العدوى بفيروس كورونا الجديد "كوفيد-19" ومحاصرته والقضاء عليه، وحرصاً على حماية صحة المواطنين والمقيمين وضمان سلامتهم، فقد تقرر إيقاف المرور عبر المنافذ البرية بين المملكة وبين الإمارات والكويت والبحرين عدا بعض الحالات الإنسانية التي تم دخولها خلال فترة إيقاف العبور.