وزيرة مصرية: الدولة نقلت الحقائق كاملة إلى المواطن في أزمة كورونا

وترأست الوزيرة اجتماع اللجنة الذي شارك فيه عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وأسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، وصالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وأسامة الجوهري، مساعد رئيس الوزراء والقائم بأعمال رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار.

وأشارت الوزيرة إلى أن الاجتماع يأتي في إطار التكليف الرئاسي لرصد وتوثيق جهود الحكومة المصرية خلال التعامل مع أزمة كوفيد-19، بحسب بيان للجنة نشرته صفحة مجلس الوزراء على "فيسبوك".

وأكدت أن بوابة الوثائق الاستراتيجية التي تم إطلاقها تعمل جنبًا إلى جنب مع مرصد وزارة التخطيط والذي يعرف بـ Policy Tracker ويهدف إلى توثيق جهود الدولة المصرية والخطوات الاقتصادية التي اتخذتها لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

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ولفتت السعيد خلال الاجتماع إلى إشادة عدد من المؤسسات الدولية بالجهود التي بذلتها الحكومة المصرية لمواجهة أزمة كورونا.

وشددت على أن "الدولة المصرية قدمت أداءً جيدًا في كل القطاعات والمستويات خلال هذه الأزمة غير المسبوقة على المستوى الإنساني والعالمي".

وقالت الوزيرة إن "الدولة كانت حريصة على الشفافية في التعامل مع الأزمة ونقل الحقائق كاملة إلى المواطن المصري ليكون شريكا لها في إدارة الأزمة، وهذا ما تحقق وظهر جليًا من خلال عدة لقاءات عقدتها الحكومة المصرية لعرض مستجدات الأمور على المواطن المصرى، مما عزز ثقة المواطن في إجراءات الحكومة المصرية لمواجهة الأزمة".