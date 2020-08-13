تسجيل 432 إصابة جديدة بكوورنا ووفاة واحدة بين الفلسطينيين

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة اليوم الخميس تسجيل 432 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ووفاة واحدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأضافت في بيان صحفي أن حالة الوفاة كانت لطفل (8 أعوام) من محافظة الخليل.

وذكرت وزارة الصحة في بيان سابق أن الطفل "كان يعاني من الربو وتشوهات خلقية في القلب".

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وأوضحت الكيلة في بيانها أن القدس تصدرت الإصابات الجديدة مسجلة 149 حالة تلتها الخليل بإجمالي 107 فيما توزعت باقي الإصابات على مناطق مختلفة في الضفة الغربية.

وقالت الكيلة إن من بين المصابين 22 مريضا "في غرف العناية المكثفة، بينهم أربعة مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي".