شكرا لقرائتكم خبر عن سفير البحرين بالقاهرة يستقبل نظيره الهولندى لبحث تعزيز العلاقات المشتركة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل هشام بن محمد الجودر، سفير مملكة البحرين لدى جمهورية مصر العربية والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية، اليوم الخميس، نظيره سفير المملكة الهولندية لدى مصر، لاورنس وستهوف، المعين سفيرا غير مقيم بالمنامة، لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين بحسب بيان لسفارة البحرين.

وأكد الجودر حرص مملكة البحرين على تعزيز علاقاتها مع مملكة هولندا، وأهمية تعزيز سبل التعاون الثنائي وتبادل الخبرات بين البلدين، وذلك فى إطار توجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه بتعزيز العلاقات الدبلوماسية وتبادل الخبرات مع الدول الأخرى.

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من جانبه، أكد السفير الهولندي لورانس ويستهوف، رغبة بلاده في تعزيز العلاقات الهولندية البحرينية في مختلف المجالات، والعمل على زيادة فرص التعاون والاستثمارات المشتركة بين البلدين.

الجدير بالذكر، أن سفير هولندا الحالي في مصر ستنتهي مدته، وسيتم تعيينه سفيرا لبلاده في الكويت وسفيرا غير مقيم بمملكة البحرين.