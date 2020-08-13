شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس تونس يصدر عفوا عن سجينات ويستمع لمشاكل الفلاحات فى العيد الوطنى للمرأة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر رئيس الجمهورية التونسى قيس سعيد، قرارا بالعفو الخاص عن عدد من السجينات، بمناسبة الاحتفال اليوم الخميس 13 أغسطس 2020 بالعيد الوطنى للمرأة، وتم بموجب هذا الأمر الرئاسى تمتيع 73 سجينة بالعفو الخاص مما يفضى إلى سراح 23 سجينة منهن فيما تتمتع البقية بالحط من مدة العقاب المحكوم به.

وفى سياق الاحتفالات بالعيد الوطنى للمرأة وتزامنا أيضا مع إحياء الذكرى 64 لصدور مجلة الأحوال الشخصية، زار رئيس الجمهورية، فجر اليوم الخميس، منطقة المرايدية من معتمدية بوسالم بولاية جندوبة، حيث التقى عددا من أهالى المنطقة وخاصة العاملات فى المجال الفلاحى.





ووفقا للصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية التونسية على فيسبوك، استمع رئيس الدولة إلى مشاغل العاملات والصعوبات التى يعشنها يوميا على غرار مخاطر التنقل وتدنى الأجور فى القطاع الفلاحى وانقطاع الفتيات عن التعليم، فضلا عن تداعى عدد من مساكن أهالى المنطقة للسقوط.

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وأكد رئيس الجمهورية على ضرورة العمل على تمكين كافة النساء من حقوقهن وخاصة منها الاقتصادية والاجتماعية وألا يكون ذلك مرتبطا بمناسبة بعينها بل عملا متواصلا.

وأشار سعيد، إلى أن التشريعات الموجودة، رغم أهميتها، فى قطيعة مع الواقع المعيش للكثير من النساء وهو ما يجب تداركه من خلال العمل أكثر على تمكين المرأة من كافة حقوقها حيثما كانت فى المدن أو فى الأرياف.











































