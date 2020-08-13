اخبار الخليج

رئيس تونس يصدر عفوا عن سجينات ويستمع لمشاكل الفلاحات فى العيد الوطنى للمرأة

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/15
  • 2/15
  • 3/15
  • 4/15
  • 5/15
  • 6/15
  • 7/15
  • 8/15
  • 9/15
  • 10/15
  • 11/15
  • 12/15
  • 13/15
  • 14/15
  • 15/15

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس تونس يصدر عفوا عن سجينات ويستمع لمشاكل الفلاحات فى العيد الوطنى للمرأة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر رئيس الجمهورية التونسى قيس سعيد، قرارا بالعفو الخاص عن عدد من السجينات، بمناسبة الاحتفال اليوم الخميس 13 أغسطس 2020 بالعيد الوطنى للمرأة، وتم بموجب هذا الأمر الرئاسى تمتيع 73 سجينة بالعفو الخاص مما يفضى إلى سراح 23 سجينة منهن فيما تتمتع البقية بالحط من مدة العقاب المحكوم به.

وفى سياق الاحتفالات بالعيد الوطنى للمرأة وتزامنا أيضا مع إحياء الذكرى 64 لصدور مجلة الأحوال الشخصية، زار رئيس الجمهورية، فجر اليوم الخميس، منطقة المرايدية من معتمدية بوسالم بولاية جندوبة، حيث التقى عددا من أهالى المنطقة وخاصة العاملات فى المجال الفلاحى.

117445219_3447749418616424_7802708660107331711_o
 

ووفقا للصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية التونسية على فيسبوك، استمع رئيس الدولة إلى مشاغل العاملات والصعوبات التى يعشنها يوميا على غرار مخاطر التنقل وتدنى الأجور فى القطاع الفلاحى وانقطاع الفتيات عن التعليم، فضلا عن تداعى عدد من مساكن أهالى المنطقة للسقوط.

Advertisements

 

117590462_3447747865283246_1014200555412164426_o
 

وأكد رئيس الجمهورية على ضرورة العمل على تمكين كافة النساء من حقوقهن وخاصة منها الاقتصادية والاجتماعية وألا يكون ذلك مرتبطا بمناسبة بعينها بل عملا متواصلا.

 

117712449_3447747651949934_2999458758451709680_o
 

وأشار سعيد، إلى أن التشريعات الموجودة، رغم أهميتها، فى قطيعة مع الواقع المعيش للكثير من النساء وهو ما يجب تداركه من خلال العمل أكثر على تمكين المرأة من كافة حقوقها حيثما كانت فى المدن أو فى الأرياف.

 

117540163_3447744555283577_7797374486380593054_o
 
117591284_3447747088616657_5318256865093793316_o
 
117594442_3447747438616622_7365479272440990886_o
 
117600674_3447746791950020_1719191452343592888_o
 
117638625_3447743348617031_7451975622790915619_o
 
117643283_3447746438616722_4439183106967256155_o
 
117649993_3447745975283435_4237688716771500738_o
 
117674895_3447748268616539_2924766026142687752_o
 
117677835_3447748818616484_8623006260865935020_o
 
117768389_3447749081949791_5971736585822813743_o
 
117818554_3447745741950125_8019046788966613373_o
 
Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رئيس تونس يصدر عفوا عن سجينات ويستمع لمشاكل الفلاحات فى العيد الوطنى للمرأة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا