شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة السورية تسجل 75 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة السورية، اليوم الخميس، تسجيل 75 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، كأعلى حصيلة يومية جديدة تسجل فى البلاد.
وذكرت الوزارة - فى بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية - أن إجمالى عدد الإصابات المسجلة فى البلاد منذ بدء الأزمة ارتفع إلى 1402 إصابة.
وأشارت إلى أنه تم شفاء 10 حالات من الإصابات المسجلة بالفيروس ليرتفع عدد المتعافين منه إلى 395.
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