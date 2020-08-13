شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة السورية تسجل 75 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة السورية، اليوم الخميس، تسجيل 75 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، كأعلى حصيلة يومية جديدة تسجل فى البلاد.

وذكرت الوزارة - فى بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية - أن إجمالى عدد الإصابات المسجلة فى البلاد منذ بدء الأزمة ارتفع إلى 1402 إصابة.

وأشارت إلى أنه تم شفاء 10 حالات من الإصابات المسجلة بالفيروس ليرتفع عدد المتعافين منه إلى 395.