شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تعتزم فتح ممثلية تجارية فى فلسطين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن السفير الروسى لدى فلسطين جوتشا بواتشيدزه، أن بلاده تعتزم افتتاح ممثلية تجارية لها فى محافظات بيت لحم، والخليل، ونابلس.

وقال بواتشيدزه - خلال لقائه اليوم الخميس وزير الاقتصاد الفلسطينى خالد العسيلى حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - إن الممثلية التجارية ستساهم فى تعزيز علاقات التعاون الاقتصادية وزيادة حجم التبادل التجارى بين البلدين، والتمكن من إقامة استثمارات فلسطينية روسية مشتركة فى دولة فلسطين.

وأشار إلى أن بلاده ستقوم خلال الشهر الجارى بإرسال مساعدات طبية لدولة فلسطين، لدعم جهود الحكومة فى مواجهة فيروس كورونا ومنع انتشاره وبما يحفظ صحة وسلامة الفلسطينيين فى ظل الجائحة الصحية التى تضرب مختلف بلدان العالم.

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واستعرض الجانبان الأوضاع السياسية والاقتصادية التى تمر بها فلسطين فى ظل جائحة كورونا، وقرار القيادة الفلسطينية بشأن التحلل من جميع الاتفاقيات مع حكومتى الاحتلال الإسرائيلية والولايات المتحدة الأمريكية رداً على الخطط الإسرائيلية لضم أراضى من الضفة الغربية والأغوار.

وأكد السفير الروسى موقف بلاده الداعم لتحقيق السلام على أساس حل الدولتين، والالتزام بتطبيق قرارات الشرعية الدولية، والرافض للخطط الإسرائيلية لضم أراضى من الضفة الغربية، والجاهزية الكبيرة لتعزيز وتطوير كل أشكال التعاون بما يخدم القضية الفلسطينية فى مختلف المجالات.

واتفق العسيلى وسفير روسيا على عقد اجتماع اللجنة الحكومية الفلسطينية - الروسية المشتركة للتعاون التجارى والاقتصادى بين البلدين قريبا.