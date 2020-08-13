شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تدعو لتمديد حظر السلاح على إيران والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعا السفير السعودى لدى الأمم المتحدة عبد العزيز الواصل، اليوم الخميس، إلى ضرورة تمديد حظر السلاح على إيران.

وقال السفير السعودى ـ حسبما ذكرت قناة (العربية) الإخبارية من جنيف ـ إن "إيران تهرب أسلحة للميليشيات المسلحة التى تعمل على زعزعة الاستقرار فى المنطقة لذلك من المهم تمديد حظر السلاح عليها"، مؤكدا فى الوقت ذاته أن منطقة الشرق الأوسط تمر حاليا بمرحلة وصفها بـ"الحرجة".

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وكانت المملكة العربية السعودية قد وجهت ، شهر يوليو الماضي، رسالة لمجلس الأمن جددت فيها تحذيرها من خطر التمدد الإيرانى فى المنطقة، مؤكدة أن هدف طهران من أفعالها زعزعة الاستقرار ليس فى منطقة الشرق الأوسط فحسب، بل بالعالم أجمع، مستشهدة بأن النظام الإيرانى أرسل أسلحة للميليشيات فى سوريا، والعراق، ولبنان، ونشر الإرهاب فى تلك البلاد.

كما كشفت الرسالة السعودية أن إيران عمدت إلى تزويد الحوثيين بالسلاح، حيث شنت الميليشيات 1659 هجوما على أهداف مدنية، ولفتت المملكة إلى أن الهجمات الحوثية تمت بصواريخ إيرانية الصنع.