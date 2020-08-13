شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس النواب اللبنانى يقر حالة الطوارئ فى بيروت ويقبل استقالة 8 نواب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أقر مجلس النواب اللبنانى فى جلسته المنعقدة اليوم، حالة الطوارئ داخل العاصمة بيروت جراء الانفجار المدمر الذى وقع فى ميناء بيروت البحرى فى 4 أغسطس الجاري، كما وافق على الاستقالات التى تقدم بها 8 نواب.
وكانت الحكومة اللبنانية قد أعلنت فى 5 أغسطس الجارى حالة الطوارىء لمدة أسبوعين داخل نطاق العاصمة بيروت وحدها، ولمدة أسبوعين قابلة للتجديد.
و"حالة الطوارئ" هى نظام قانونى تفرضه السلطات العامة وتضعه موضع التنفيذ من أجل مواجهة ظروف استثنائية، ما يسمح لها باتخاذ تدابير لا يمكن تطبيقها عادة ضمن الإطار القانوني العادي، على الرغم من أن هذه التدابير تظل خاضعة للرقابة القضائية.
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