«الغذاء والدواء»: إغلاق مستودع في الرياض لتخزينه منتجات منتهية الصلاحية (صور)

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: رصدت فرق هيئة الغذاء والدواء مستودع أغذية في الرياض يزاول العمل دون الحصول على التراخيص اللازمة بالإضافة لتخزين منتجات منتهية الصلاحية.

وقالت الهيئة عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، إنه قد بلغ إجمالي المنتجات المضبوطة والمحجوزة 2.3 طن، فيما تم إغلاق المستودع لاستكمال بقية الإجراءات النظامية.

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