وزير الصحة اللبناني يمدد حالة الطوارئ في بيروت لمدة شهر

وجاء قرار وزير الصحة بعد الاجتماع الخاص بمستجدات فيروس كورونا، مع الرئيس ميشال عون في بعبدا، بحسب شبكة "إل بي سي".

© REUTERS / Mohamed Azakir

وقرر الوزير اللبناني إعلان تمديد حالة الطوارئ في بيروت لمدة شهر والبدء بعزل بعض الأحياء في المناطق مع التشدد بالحجر المنزلي.

وقال الوزير عقب الاجتماع: "أتمنى على الجميع وفي كلّ المناطق التزام التوصيات العامة.

وتابع: "نحن لا نطلب معجزة، بل وضع الكمامة والحفاظ على التباعد الاجتماعي وتجنّب الاكتظاظ والتجمّعات".

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وشهد لبنان انفجارا مدويا، يوم الثلاثاء 4 أغسطس/ آب، تسبب في سقوط أكثر من 170 قتيلا وأكثر من 6 آلاف مصاب، مع خسائر مادية قدرت بمليارات الدولارات، وأرجعت السلطات اللبنانية الحادث إلى اشتعال 2750 طنا من مادة نيترات الأمونيوم التي جرى تخزينها بمستودعات مرفأ بيروت منذ 6 سنوات تقريبا.

وإثر الانفجار، توافد آلاف المتظاهرين إلى الساحة الرئيسة في بيروت، واندلعت مواجهات عنيفة بين المحتجين وعناصر مكافحة الشغب، قام خلالها المحتجون بإلقاء الحجارة على القوى الأمنية التي بادلتهم بإلقاء القنابل المسيلة للدموع، وعجلت الاحتجاجات بتقديم رئيس الوزراء، حسان دياب، استقالة حكومته مساء الاثنين الماضي.