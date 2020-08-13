اخبار الخليج

وزير الصحة اللبناني يمدد حالة الطوارئ في بيروت لمدة شهر

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

وجاء قرار وزير الصحة بعد الاجتماع الخاص بمستجدات فيروس ، مع الرئيس ميشال عون في بعبدا، بحسب شبكة "إل بي سي".

© REUTERS / Mohamed Azakir

وقرر الوزير اللبناني إعلان تمديد حالة الطوارئ في بيروت لمدة شهر والبدء بعزل بعض الأحياء في المناطق مع التشدد بالحجر المنزلي.

وقال الوزير عقب الاجتماع: "أتمنى على الجميع وفي كلّ المناطق التزام التوصيات العامة.

وتابع: "نحن لا نطلب معجزة، بل وضع الكمامة والحفاظ على التباعد الاجتماعي وتجنّب الاكتظاظ والتجمّعات".

Advertisements

وشهد لبنان انفجارا مدويا، يوم الثلاثاء 4 أغسطس/ آب، تسبب في سقوط أكثر من 170 قتيلا وأكثر من 6 آلاف مصاب، مع خسائر مادية قدرت بمليارات الدولارات، وأرجعت السلطات اللبنانية الحادث إلى اشتعال 2750 طنا من مادة نيترات الأمونيوم التي جرى تخزينها بمستودعات مرفأ بيروت منذ 6 سنوات تقريبا.

وإثر الانفجار، توافد آلاف المتظاهرين إلى الساحة الرئيسة في بيروت، واندلعت مواجهات عنيفة بين المحتجين وعناصر مكافحة الشغب، قام خلالها المحتجون بإلقاء الحجارة على القوى الأمنية التي بادلتهم بإلقاء القنابل المسيلة للدموع، وعجلت الاحتجاجات بتقديم رئيس الوزراء، حسان دياب، استقالة حكومته مساء الاثنين الماضي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وزير الصحة اللبناني يمدد حالة الطوارئ في بيروت لمدة شهر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا