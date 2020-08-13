القاهرة - سبوتنيك. ذكرت وسائل إعلام لبنانية بينها شبكة "إل بي سي" أن مجلس النواب صادق على مرسوم إعلان حالة الطوارئ وأقر إعفاء ذوي ضحايا المرفأ من رسوم الانتقال وسمح لوزارة التربية بإعطاء إفادات لطلاب الشهادات التي ألغيت.
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ونقلت القناة عن رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري قوله بعد تلاوة الاستقالات
"إن الوطن يحتضر أمامنا ولم يعد لدينا سوى العملية الجراحية من خلال الطائف وهي بالدولة المدنية، وقانون انتخابي دون عائق مذهبي أو طائفي، وتوحيد الضرائب على أن تكون تصاعدية، وضمان اجتماعي للجميع والإسراع في تأليف الحكومة يكون في بيانها الوزاري الإصلاحات ومكافحة الفساد".
وهز انفجار ضخم مرفأ بيروت، ونتج عنه سقوط عشرات القتلى وآلاف المصابين، بالإضافة إلى دمار كبير في المرفأ والمنطقة المجاورة له، وقال محافظ بيروت إن نصف مساحة بيروت تضررت من الانفجار، معتبرا أنها أصبحت مدينة "منكوبة".
كانت هذه تفاصيل خبر إعلام محلي: البرلمان اللبناني يقر إعلان حالة الطوارئ في بيروت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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