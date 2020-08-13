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وأوضحت الصحيفة أن لدى الجيش الإسرائيلي تقديرات تشير إلى أن حركة حماس ستستمر في إطلاق البالونات الحارقة نحو مستوطنات غلاف غزة، في الأيام المقبلة.
وأشارت الصحيفة العبرية إلى اندلاع عشرات الحرائق في مستوطنات غلاف غزة، أمس، نتيجة لإطلاق بالونات الهيليوم الحارقة، وهو سبب آخر لاستعداد إسرائيل لأي تصعيد مع القطاع.
كانت هذه تفاصيل خبر تخوفا من مواجهة مع حماس… الجيش الإسرائيلي ينشر "القبة الحديدية" في الجنوب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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