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تخوفا من مواجهة مع حماس… الجيش الإسرائيلي ينشر "القبة الحديدية" في الجنوب

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© Sputnik . Alexander Kryajev

أفادت صحيفة "معاريف" العبرية، اليوم الخميس، بأن الجيش الاسرائيلي قرر توسيع نشر بطاريات "القبة الحديدية" في الجنوب، تخوفا من نشوب مواجهة مع الفلسطينيين في القطاع، تحسبا لإطلاق الصواريخ من غزة.

وأوضحت الصحيفة أن لدى الجيش الإسرائيلي تقديرات تشير إلى أن حركة حماس ستستمر في إطلاق البالونات الحارقة نحو مستوطنات غلاف غزة، في الأيام المقبلة.

وأشارت الصحيفة العبرية إلى اندلاع عشرات الحرائق في مستوطنات غلاف غزة، أمس، نتيجة لإطلاق بالونات الهيليوم الحارقة، وهو سبب آخر لاستعداد إسرائيل لأي تصعيد مع القطاع.

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