انفجار بيروت.. البرلمان اللبناني يقبل استقالة 8 نواب

ريا شرتوني/ الخليج 365

وافق مجلس النواب اللبناني، الخميس، على قبول استقالة 8 نواب، تقدموا بها على وقع انفجار مرفأ بيروت.

وجرى ذلك خلال جلسة مجلس النواب اللبناني، في قصر الأونيسكو ببيروت، بثها التلفزيون الرسمي بالبلاد.

وقال رئيس مجلس النواب نبيه بري إنه "وافق على استقالة 7 نواب وهم سامي الجميل، ونديم الجميل، وإلياس حنكش، وبولا يعقوبيان، وميشال معوض، ونعمة إفرام، وهنري حلو".

فيما تريث بري في قبول استقالة النائب الثامن مروان حمادة لأن استقالته مشروطة، قبل أن يعلن قبول الاستقالة لعدم حضور الأخير للجلسة.

وقال بري، عقب تلاوة استقالة النواب: "الوطن يحتضر، ولم يعد لدينا سوى العملية الجراحية من خلال الدولة المدنية وقانون انتخابي دون عائق مذهبي أو طائفي".

Advertisements

ودعا بري إلى الإسراع في تأليف حكومة تركز في بيانها الوزاري على الإصلاحات ومكافحة الفساد.

وعلى وقع كارثة انفجار مرفأ بيروت والذي أودى بحياة 171 وأكثر من 6 آلاف جريح، قدم حسان دياب رئيس الوزراء اللبناني استقالته الإثنين، قائلا: "نتراجع خطوة إلى الوراء، للوقوف مع الناس، كي نخوض معركة التغيير معهم".

فيما أعلنت رئاسة الجمهورية، في وقت لاحق، قبول استقالته، وطلبت من الوزراء العمل كحكومة "تصريف أعمال".

وفي 4 أغسطس/ آب الجاري، قضت العاصمة اللبنانية ليلة دامية، جراء انفجار ضخم في مرفأ بيروت، الذي خلف بجانب الضحايا والجرحى، دمار مادي هائل، وخسائر تقدر بنحو 15 مليار دولار، وفق أرقام رسمية غير نهائية.

ويزيد انفجار المرفأ أوجاع بلد يعاني منذ أشهر، تداعيات أزمة اقتصادية هي الأسوأ في تاريخه الحديث، واستقطابا سياسيا حادا، في مشهد تتداخل فيه أطراف إقليمية ودولية.

الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.