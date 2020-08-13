تركيا وليبيا توقعان على تفاهمات اقتصادية وتجارية

أنقرة/ الخليج 365
أعلنت وزيرة التجارة التركية روهصار بكجان، توقيع بلادها مع ليبيا تفاهمات اقتصادية وتجارية مهمة للغاية.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك، الخميس، مع وزير التخطيط في الحكومة الليبية الطاهر الجهيمي، في أنقرة.
وقالت بكجان "وقعنا مع ليبيا تفاهمات اقتصادية وتجارية مهمة للغاية".
وأضافت أن التفاهمات تمهد الطريق لاستكمال المفاوضات بين الشركات التركية ونظيراتها الليبية.
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