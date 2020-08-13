أردوغان: نتواجد في لبنان انطلاقًا من الأخوة وليس للاستعراض

أنقرة/الخليج 365

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن تواجد بلاده في لبنان، تنضوي في إطار روابط الأخوة الأزلية بين البلدين.

جاء ذلك في كلمة ألقاها، الخميس، خلال مشاركته في اجتماع رؤساء فروع حزب العدالة والتنمية بالولايات التركية، علق فيها على الانفجار الضخم الذي وقع في مرفأ بيروت يوم 4 أغسطس/آب الحالي.

وقال أردوغان في هذا الصدد: "نتواجد في لبنان انطلاقا من روابط الأخوة الأزلية، ولسنا هناك من أجل التقاط الصور أو الاستعراض أمام الكاميرات كما يفعل البعض".

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وأوضح أردوغان أن الشعب اللبناني أظهر محبته الكبيرة لتركيا، من خلال الاستقبال الحافل لنائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي ووزير الخارجية مولود تشاووش أوغلو.

وتابع في هذا السياق قائلا: "ترحيب الشعب اللبناني بالوفد التركي الرسمي ورفعهم الأعلام اللبنانية والتركية وإطلاقهم الهتافات، دليل على مدى الأخوة المتجذرة بين الطرفين".

وأشار إلى أن طواقم إدارة الكوارث والطوارئ والهلال الأحمر التركيين، قامت بمساعدة اللبنانيين في أعمال البحث والإنقاذ.



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