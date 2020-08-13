مصر تواصل فتح معبر رفح بغزة "استثنائيا" لليوم الثالث

غزة/ نور أبو عيشة/ الخليج 365-

واصلت السلطات المصرية، الخميس، فتح معبر رفح البري جنوبي قطاع غزة، استثنائيا في كلا الاتجاهين، لعودة العالقين الفلسطينيين لديها، وخروج المسافرين.

وقالت الهيئة العامة للمعابر والحدود، في وزارة الداخلية والأمن الوطني (تديرها حماس)، في تصريح تلقّت "الخليج 365"، نسخة عنه، إن "فتح معبر رفح يستمر في اليوم الثالث والأخير من فتحه استثنائياً، حيث يتم تسهيل مغادرة المسافرين من الفئات التي تم تحديدها مسبقاً، إلى جانب استقبال أعداد جديدة من العالقين القادمين من مصر".

وبحسب الهيئة، فقد وصل قطاع غزة خلال اليوميْن السابقين نحو ألف و93 عالقا في الجانب المصري، بينما غادر القطاع نحو 814 مسافرا.

ويستمر العمل داخل المعبر من الطواقم التابعة للوزارة، وفق الإجراءات الوقائية لمنع تفشّي فيروس كورونا المستجد.

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وهذه هي المرة الأولى التي يفتح فيها المعبر أمام الراغبين بمغادرة القطاع، منذ إغلاقه منتصف مارس/آذار الماضي، حيث تم فتحه استثنائيا عدة مرات، لدخول العالقين خارج القطاع فقط.

وأغلق المعبر أبوابه، ضمن جهود مكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وتنفّذ وزارة الداخلية بغزة (تديرها حركة حماس) حجرا صحيا إلزاميا، في مراكز خاصة، لكافة العائدين إلى القطاع، لمدة 21 يوما، قابلة للتجديد.

ولم يتفش وباء كورونا في غزة، فيما تنحصر الإصابات بالفيروس، داخل مراكز الحجر الصحي التي تستقبل العائدين إلى القطاع من الخارج.

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