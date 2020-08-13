“التقاعد”: استثمر جميع مدة وظيفتك ولا تتقاعد مبكراً

نصحت المؤسسة العامة للتقاعد عموم الموظفين بالاستثمار في النفس وعدم الاستعجال بطلب التقاعد المبكر. وأوضحت أن التقاعد المبكر يقلل فرص زيادة المعاش التقاعدي، داعيةً إلى استثمار جميع مدة الوظيفة حتى آخر لحظة من أجل أن ينعم الشخص بنتائج جهده بعد تقاعده.

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