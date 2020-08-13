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كشفت مصادر عن أن وزارة الشؤون البلدية والقروية أصدرت توجيهات لجميع الأمانات والبلديات بمختلف المناطق والمحافظات بإيقاف تحصيل رسم تقديم منتجات التبغ من إجمالي فاتورة المبيعات مؤقتاً.
وذكرت المصادر، وفقا لصحيفة “الرياض”، أن الوزارة نفت صحة المعلومات المتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن قيامها وأجهزتها التنفيذية بتحصيل الرسم، مبينة أنها وجهت بإيقاف تحصيل الرسم البالغ 100% من إجمالي فاتورة مبيعات محلات تقديم منتجات التبغ داخل المدن وخارجها بشكل مؤقت.
وأوضحت أن ذلك يأتي تزامنًا مع قرار إيقاف تقديم منتجات التبغ مؤقتًا ضمن الإجراءات الاحترازية المتخذة بالمملكة.
كانت هذه تفاصيل خبر “الشؤون البلدية”: إيقاف تحصيل رسم تقديم التبغ بنسبة 100% من إجمالي الفاتورة مؤقتاً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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