«الجوازات» توضح كيفية إسقاط إقامة العمالة المنزلية

أوضحت المديرية العامة للجوزات كيفية إسقاط إقامة العمالة المنزلية عبر منصة “أبشر”. وقالت الجوازات في ردها على استفسار أحد المغردين على موقع “تويتر”:يتم إسقاط العمالة المنزلية آلياً بخرج ولم يعد بعد مرور ٦ أشهر من انتهاء صلاحية سريان التأشيرة،أو بالتواصل من خلال خدمة “”الرسائل والطلبات”” عبر منصة أبشر للخدمات الإلكترونية بعد ٣٠ يوماً من انتهاء صلاحية سريان التأشيرة.

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