شكرا لقرائتكم خبر عن «التأمينات»: ارتفاع في أعداد المشتركين خلال الربع الثاني من العام الجاري.. وهذه المنشآت تتصدر والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشفت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عن أعداد مشتركيها في الربع الثاني من العام الجاري.

وأوضحت المؤسسة أن أعداد المشتركين في هذه الفترة بلغ 8.324 ملايين مشترك، بينهم 3.801 ملايين مشترك في منشآت فردية بنسبة 45.7 %- وفقاً لـ” الوطن”-.

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وأشارت المؤسسة في إحصائيات أجرتها للربع الثاني من العام ، إلى أن هناك حوالي 3.801 ملايين مشترك في منشآت فردية، مقابل 3.811 في الربع الأول،

ولفتت إلى أن عدد مشتركي المنشآت المحدودة بلغ خلال الربع الثاني 3.301 موظف، قياساً بعدد 3.325 مشتركا في الربع الأول.

وضمت المنشآت المساهمة في الربع الثاني حوالي 911.583 مشتركا، يقابلها 923.478 مشتركا في الربع الأول من 2020، لتأتي عقبها من حيث كمية عدد المشتركين في منشآت «تضامن» بعدد 169.700 مشتركا في الربع الثاني، مقارنةً بعدد 186.658 موظفا في الربع الأول.