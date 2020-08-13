إسرائيل توقف إدخال الوقود إلى غزة بسبب إطلاق بالونات حارقة

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أراض زراعية تشتعل فيها النيران قرب قطاع غزة بسبب بالونات مملوءة بمواد حارقة

قالت إسرائيل يوم الخميس إنها ستوقف شحنات الوقود إلى قطاع غزة ردا على إطلاق بالونات حارقة من القطاع أحرقت مساحات من الأراضي الزراعية على الحدود الإسرائيلية.

وأطلق فلسطينيون في قطاع غزة الذي تحكمه حركة حماس في الأيام الأخيرة عشرات من بالونات الهيليوم المحملة بمواد حارقة في محاولة للضغط على إسرائيل لتخفيف حصارها للقطاع والسماح بمشروعات اقتصادية جديدة.

وترجع إسرائيل الحصار البري والبحري إلى التهديدات من جانب حركة حماس. وردت إسرائيل في وقت سابق بإغلاق المعبر التجاري الرئيسي مع القطاع ومهاجمة مواقع عسكرية للحركة بالطائرات الحربية والطائرات الهليكوبتر والدبابات.

وفي تشديد للإجراءات يوم الخميس، قالت وزارة الدفاع الإسرائيلية إن وزير الدفاع بيني جانتس أمر بوقف إدخال الوقود إلى القطاع ”في ضوء استمرار إطلاق البالونات الحارقة“ باتجاه إسرائيل.

ووصف فوزي برهوم المتحدث باسم حماس الإجراء بأنه ”سلوك عدواني خطير“ يهدف إلى ”مفاقمة أزمات أهلنا في القطاع المحاصر وشل حياتهم اليومية“.

ويعتمد القطاع الساحلي على إسرائيل في الحصول على معظم احتياجاته من الوقود.

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وقال محمد ثابت المسؤول بشركة توزيع الكهرباء الرئيسية في غزة إن وقف واردات الوقود يمكن أن يتسبب في توقف محطة الكهرباء الوحيدة في القطاع ويؤدي إلى زيادة ساعات انقطاع التيار عن المنازل والأعمال.

ويحصل الفلسطينيون في غزة حاليا على الكهرباء لمدة ست ساعات يعقبها انقطاع التيار لمدة عشر ساعات.

كان اتفاق لوقف إطلاق النار توسطت فيه مصر وقطر والأمم المتحدة العام الماضي بعد تصاعد العنف يقضي بأن تسمح إسرائيل بمشروعات تنموية جديدة، تشمل منطقة صناعية ومستشفى.

واتهمت حماس إسرائيل بعدم الالتزام بشكل كامل بتلك التفاهمات. وتتجنب إسرائيل المفاوضات المباشرة مع حماس، التي تعتبرها منظمة إرهابية، ولم تعترف علنا قط بالاتفاق.

وقلصت إسرائيل يوم الأربعاء المنطقة المسموح للفلسطينيين بالصيد فيها من 15 ميلا (24 كيلومترا) إلى ثمانية أميال (13 كيلومترا) واصفة ذلك بأنه رد على إطلاق البالونات الحارقة.