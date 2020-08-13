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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عودة Google Maps لساعات أبل وأنظمة CarPlay في هذا التاريخ والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 13 أغسطس 2020
متابعات_ الخليج 365
كشفت شركة جوجل أن تحديثات جدية لـ Google Maps ستعيد هذه الخرائط لمستخدمي ساعات أبل الذكية وأنظمة CarPlay في السيارات.
وقالت جوجل في تدوينة لها على الإنترنت إن التحديثات بدأت بالوصول إلى مستخدمي أنظمة CarPlay في السيارات اعتبارا من 10 أغسطس/ آب الجاري.
ويمكن لمستخدمي هذه الأنظمة الاعتماد على الخرائط في تحديد أماكنهم ووجهات تنقلهم.
وستسمح خدمات CarPlay للمستخدمين باعتماد هذه الأنظمة للاستماع إلى الموسيقى واستعمال ميزات "بودكاست"، والتواصل صوتيا مع مساعد "سيري" الصوتي الخاص بأبل.
وذكرت الشركة أن خدمات Google Maps من المفترض أن تظهر في ساعات Apple Watch من جديد في غضون الأسابيع المقبلة القادمة.
وتعد هذه الخطوة مهمة جدا بالنسبة لمستخدمي ساعات أبل الذكية وخصوصا أن الخرائط المذكورة كانت قد حجبت من ساعاتهم منذ عام 2017، وكانت أبل قد أطلقت العديد من الوعود للسماح باستخدامها مجددا في هذه الساعات.
عندما انطلقت خدمة خرائط جوجل عبر الإنترنت قبل 15 عاما، لم يتوقع أحد المدى الذي يمكن أن يصل إليه انتشار هذه الخرائط وسطوتها في حياتنا العامة مستقبلا.
ولم تصبح فرص الخرائط الرقمية وقدراتها واضحة إلا بعد ذلك بعامين، وذلك عندما فتحت شركة آيفون الباب أمام حقبة الهواتف الذكية.
ومع انطلاق خدمة خرائط جوجل في الثامن من شباط/فبراير عام 2005، ربطت الشركة بين العالم الواقعي والصورة الرقمية.
وفي عام 2012 انفصلت شركة أبل عن خدمة خرائط جوجل، وأصبحت لديها خدمة خرائط خاصة بها.
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