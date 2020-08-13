زلزال بقوة 4.4 يضرب الجزائر

وبحسب ما أفاده المركز الأوروبي لرصد الزلازل "emsc" فإن زلزالا بقوة 4.4 ضرب مساحة 52 كم جنوبي الجزائر. ورافق ذلك ردود أفعال على موقع "تويتر"، فمنهم من كتب أن الزلزال ضرب ولاية المدية. ومنهم من أضاف أن سكانا من العاصمة وولايات البليدة وبومرداس والمدية شعروا بالزلزال. ولم ترد تفاصيل أكثر حتى اللحظة.

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