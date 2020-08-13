وقالت وزيرة التجارة التركية إن بلادها "وقعت مع ليبيا تفاهمات اقتصادية وتجارية مهمة للغاية"، مؤكدة أن "التفاهمات تمهد الطريق لاستكمال المفاوضات بين الشركات التركية ونظيراتها الليبية"، وذلك حسب وكالة "الأناضول" التركية. وكانت الحكومة التركية وحكومة الوفاق الوطني الليبية، وقعت يوم 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، في مدينة إسطنبول، بحضور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس حكوة الوفاق فايز السراج، على مذكرتي تفاهم تنص أولاهما على تحديد مناطق النفوذ البحري بين الطرفين، فيما تقضي الثانية بتعزيز التعاون الأمني العسكري بينهما.

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كانت هذه تفاصيل خبر وكالة: تركيا وحكومة الوفاق الليبية توقعان مذكرة تفاهم جديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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