وزير الدفاع الإسرائيلي يصدر أمرا بشأن غزة وحماس تصفه بـ"السلوك العدواني الخطير"

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وصرحت وزارة الدفاع الإسرائيلية، أن وزير الدفاع بيني غانتس، أمر بوقف إدخال الوقود إلى القطاع في ضوء استمرار إطلاق البالونات الحارقة باتجاه إسرائيل، وفق وكالة "رويترز".

من جانبها، وصف المتحدث باسم حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، فوزي برهوم، الإجراء بأنه "سلوك عدواني خطير" يهدف إلى "مفاقمة أزمات أهلنا في القطاع المحاصر وشل حياتهم اليومية".

وأطلق فلسطينيون، في قطاع غزة خلال الأيام الأخيرة عشرات من بالونات الهيليوم المحملة بمواد حارقة في محاولة للضغط على إسرائيل لتخفيف حصارها للقطاع والسماح بمشروعات اقتصادية جديدة".

وشنت المقاتلات الإسرائيلية، في ساعة مبكرة من فجر اليوم، غارات ضد أهداف في أنحاء متفرقة من قطاع غزة. وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي على "تويتر": "ردا على إطلاق البالونات الحارقة من غزة باتجاه إسرائيل خلال الأسبوع المنصرم، شنت طائرات ومروحيات حربية إلى جانب دبابات جيش الدفاع غارات على عدة أهداف تابعة لمنظمة حماس في القطاع، تضمنت استهداف مجمع عسكري للقوة البحرية لحماس، وبنى تحتية تحت الأرض ومواقع رصد تابعة لها".