شكرا لقرائتكم خبر عن الاستخبارات العراقية تعتقل أحد عناصر عصابات داعش فى نينوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وكالة الاستخبارات العراقية، اعتقال أحد عناصر تنظيم "داعش" الإرهابى خلال عملية أمنية فى محافظة نينوى الواقعة شمال البلاد.

وأفادت الوكالة العراقية ـ فى بيان أوردته قناة (السومرية) الإخبارية اليوم الخميس ـ بأن الاستخبارات تمكنت من إلقاء القبض على أحد الإرهابيين فى ناحية زمار بمحافظة نينوى، وذلك بناء على معلومات ومتابعة دقيقة لعناصر عصابات داعش الإرهابى فى البلاد، مشيرة إلى أن الإرهابى المعتقل كان يعمل تحت قيادة بما يسمى بـ"ولاية الجزيرة والبادية".

Advertisements

وأضافت، أن الإرهابى الذى تمكنت الاستخبارات العراقية من القبض عليه مطلوب وفق المادة 4 من قانون مكافحة الإرهاب ولانتمائه لعصابات داعش الإرهابية فى البلاد.

وتشن الأجهزة الأمنية العراقية عمليات فى مناطق متفرقة من البلاد، تسفر عن اعتقال قادة وعناصر فى تنظيم "داعش"، فضلا عن مطلوبين بقضايا مختلفة.