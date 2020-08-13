شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 3 فلسطينيين ويداهم منزل رئيس بلدية دير استيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس ثلاثة فلسطينيين من بلدة كفر الديك غرب سلفيت. وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن قوات الاحتلال داهمت منزل رئيس بلدية دير استيا سعيد زيدان، وحققت معه ووجهت له تهديدات بخصوص عمليات إلقاء الحجارة والزجاجات الحارقة على الشارع المحاذى للبلدة وكذلك قيام البلدية بفتح طرق زراعية للأهالي. Advertisements من جانبه، استنكر محافظ سلفيت عبد الله كميل، ممارسات قوات الاحتلال الإسرائيلى ومحاولاتها المتكررة لزعزعة الاستقرار والأمن فى مختلف بلدات وقرى المحافظة، مؤكدا أن الشعب الفلسطينى لن ترهبه تهديدات الاحتلال.

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