شكرا لقرائتكم خبر عن قائد القيادة المركزية الأمريكية: نسعى لعدم تأجيج الأوضاع فى العراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توقع القائد العام للقيادة المركزية الأمريكية فى الشرق الأوسط الجنرال كينيث ماكينزى جونيور، أن تحافظ القوات الأمريكية وقوات الناتو على وجود طويل الأمد بالعراق، مشيرا إلى السعى لعدم تأجيج الأوضاع فى العراق.

وقال ماكينزى - فى تصريح أوردته قناة (السومرية نيوز) اليوم الخميس - إن "واشنطن ستخفض قواتها فى العراق وسوريا على الأرجح بالأشهر المقبلة، لكنه لم يتلق أوامر بعد ببدء سحب القوات".

وأضاف القائد الأمريكى "أتوقع أن تحافظ القوات الأمريكية وقوات الناتو الأخرى على وجود طويل الأمد فى العراق، للمساعدة فى محاربة الإرهاب، ورفض الإفصاح عن حجم هذا الوجود".

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وأكد أن بإمكان الولايات المتحدة سحب قواتها من العراق وسوريا، لأن القوات المحلية أصبحت قادرة بشكل متزايد على مواجهة (داعش) بمفردها، مع بعض المساعدة التقنية والاستخباراتية واللوجستية الأمريكية".

من جانبه، قال ويليام روبوك نائب المبعوث الأمريكى الخاص للتحالف العالمى لهزيمة (داعش) "تقييمنا لداعش أنه يوجد تهديد ولكنه ليس تهديدا متزايدا"، مشيرا إلى أنه غير قادر على شن هجمات أو عمليات معقدة.

وبحسب وسائل إعلام أمريكية، يرغب البنتاجون فى تخفيض قواته فى العراق بسبب الهجمات التى تتعرض لها قوات التحالف، والتى أسفرت، فى مارس الماضي، عن مقتل 3 جنود وإصابة 14 آخرين.