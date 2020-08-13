شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى عراقى يطالب حكومة بلاده بطرد السفير التركى وقطع العلاقات مع أنقرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب عضو البرلمان العراقى منصور البعيجي، اليوم الخميس، الحكومة العراقية بالخروج عن صمتها وتجاوز الرد المخجل على الانتهاكات والخروقات التركية، معتبرا أن طرد السفير التركى وقطع العلاقات هو الرد المناسب على تلك الانتهاكات.

وقال البرلمانى العراقى - فى بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) الإخبارية - إنه "يجب على الحكومة العراقية أن تتحرك بشكل جدى من خلال طرد السفير التركى من البلد وقطع كافة العلاقات التجارية والاقتصادية مع تركيا جراء ما تقوم به من انتهاكات فى بلدنا كرد عليها حتى تقوم تركيا بمراجعة ما تقوم به من قصف وانتهاك لأراضينا نهائيا".

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وأضاف البعيجى أنه فى الوقت الذى لم تتخذ فيه الحكومة العراقية القرار المناسب ضد تركيا وتكتفى بالبيانات الخجولة وتسليم مذكرات الاحتجاج إلى ، فإنها لن تتوقف نهائيا عن هذه الانتهاكات وستتجاوز أكثر، متهما الحكومة بالحنث باليمين الدستورى بحماية سماء البلد وأرضة ومائه.

يذكر أن تركيا قامت بقصف شنته طائرة مسيرة استهدف سيارة لضابطين من قوات حرس الحدود العراقي، وسائقهما أول أمس الثلاثاء، فى منطقة سيدكان التابعة لأربيل مركز الإقليم.