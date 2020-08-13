شكرا لقرائتكم خبر عن سلطان عُمان يصدر عدة مراسيم لبناء نظام جديد للجهاز الإدارى للدولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر السلطان هيثم بن طارق ، سلطان عُمان ، سبعة مراسيم جديدة لبناء نظام جديد للجهاز الإدارى للدولة، تضمنت إنشاء جامعة التقنية والعلوم التطبيقية وتعديل مسمى "لهيئة العامة لحماية المستهلك" إلى "هيئة حماية المستهلك" وهيئة تنظيم قطاع الكهرباء والمياه إلى هيئة تنظيم الخدمات العامة ، حسبما ذكرت وكالة الأنباء العُمانية.

كما تضمنت المراسيم الجديدة، تحديد اختصاصات وزارة التربية والتعليم واعتماد هيكلها التنظيمى والهيكل التنظيمى لوزارة الصحة وتعيينات فى بعض المناصب شملت تعيين رئيس لجامعة التقنية والعلوم التطبيقية ووكلاء لوزارات التربية والتعليم والأوقاف والشؤون الدينية والصحة ونائب لرئيس جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة ورئيسى هيئتى تنظيم الخدمات العامة وحماية المستهلك ورئيس تنفيذى لهيئة تنظيم الاتصالات.

يشار إلى أن السلطان هيثم بن طارق، من مواليد 11 أكتوبر 1955، تولى الحكم فى 11 يناير 2020، خلفاً للراحل السلطان قابوس بن سعيد طيب الله ثراه، ليواصل مسيرة البناء والتنمية والنهضة المتجددة فى سلطنة عُمان.