مستوطنون يهود يحرقون جرافة ويخطّون شعارات معادية للعرب

نابلس/ قيس أبو سمرة/ الخليج 365-



أحرق مستوطنون يهود، الخميس، جرافة، فلسطينية، شمالي الضفة الغربية المحتلة، وخطّوا شعارات عنصرية، معادية للعرب، باللغة العبرية.

وقال مازن شحادة، رئيس مجلس قروي "عوريف" جنوبي نابلس، إن مجموعة من المستوطنين هاجموا القرية ليلا، وأضرموا النار في جرافة.

وأضاف، لوكالة الخليج 365، إن النيران أتت على أجزاء من الجرافة، قبل أن يتم إخماد النيران من قبل المواطنين.

وبيّن أن المستوطنين خطّوا شعارات باللغة العبرية معادية للعرب.

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وتتعرض عوريف، كما بقية مدن وبلدات الضفة، إلى اعتداءات متكررة من قبل المستوطنين اليهود.

وتزايدت هذه الهجمات خلال السنوات الأخيرة.

ويحمّل الفلسطينيون الشرطة الإسرائيلية المسؤولية عن عدم إلقاء القبض على المهاجمين وتقديمهم للمحاكمة.

وتشير تقديرات إسرائيلية وفلسطينية إلى وجود نحو 670 ألف مستوطن في مستوطنات الضفة الغربية والقدس الشرقية، يسكنون في 196 مستوطنة، و200 بؤرة استيطانية.

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