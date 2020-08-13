"الصحة العالمية": تضرر آلاف الأسر اليمنية من السيول

اليمن/ الخليج 365



قالت منظمة الصحة العالمية، فجر الخميس، إن السيول التي ضربت اليمن مؤخرا، تسببت في تضرر آلاف الأسر، وسقوط العديد من الضحايا.



وأفاد مكتب المنظمة بالبلاد عبر تويتر قائلا: "أسفرت الفيضانات الأخيرة في اليمن عن مصرع العديد من الأشخاص وإصابة آخرين، فيما تضررت آلاف العائلات، بما في ذلك النازحين".



وأضاف البيان: "نقوم بالتنسيق مع السلطات الصحية المحلية والشركاء على الأرض لمعالجة مخاطر السيول على الصحة العامة، والاستجابة لاحتياجات السكان".

وأدت السيول التي ضربت اليمن خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، إلى مصرع 174 شخصا، معظمهم في المناطق الخاضعة لسلطة الحوثيين، وفق إحصائيات حكومية وحوثية.



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ويعاني اليمن ضعفا شديدا في البنية التحتية، ما جعل تأثيرات السيول تعمق مأساة السكان الذين يشكون من هشاشة الخدمات الأساسية.



وللعام السادس على التوالي، يشهد اليمن حربا بين القوات الحكومية، والحوثيين المتهمين بتلقي دعم إيراني، والمسيطرين على محافظات بينها العاصمة صنعاء، منذ سبتمبر/ أيلول 2014.



ومنذ مارس/آذار 2015، يدعم تحالف عسكري عربي تقوده السعودية، القوات الحكومية بمواجهة الحوثيين، فيما تنفق الإمارات أموالا طائلة لتدريب وتسليح قوات موازية لقوات الحكومة الشرعية.

ودفع الصراع الملايين إلى حافة المجاعة، حيث بات 80 بالمئة من اليمنيين بحاجة لمساعدات.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.