صاروخ إسرائيلي "لم ينفجر" سقط على مدرسة بغزة

غزة/ نور أبو عيشة، رمزي محمود/ الخليج 365-

أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة، الخميس، أن طائرة إسرائيلية، أطلقت فجرا، صاروخا على مدرسة تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، في مخيم الشاطئ، غرب مدينة غزة؛ دون أن يتسبب بوقوع إصابات.

وقال إياد البُزُم المتحدث باسم الوزارة (تديرها حماس)، في تصريح وصل "الخليج 365" نسخة عنه " تم إخلاء المدرسة من الطلبة، في حين تعمل فرق شرطة هندسة المتفجرات على إزالة مخلفات الصاروخ، واستبعاد الخطر الناجم عنه".

وكان مصدر أمني، رفض الكشف عن هويته، قد قال لوكالة الخليج 365، في وقت سابق أن الصاروخ "لم ينفجر"، وأحدث أضرارا مادية في المدرسة.

ووفق المصدر، فإن إدارة وكالة أونروا، علّقت العملية التعليمية داخل المدرسة، فيما لم يصدر تصريح عن "أونروا" في هذا الشأن حتى اللحظة.

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وأفاد المصدر أن الصاروخ اخترق إحدى جدران غرف المدرسة وأحدث أضرارا مادية.



وفجر الخميس، شنت طائرات حربية إسرائيلية، غارات على مواقع متفرقة في قطاع غزة، تتبع لحركة "حماس" لم تسفر عن وقوع إصابات.

وتزامنت الغارات، مع إصدار الحكومة الإسرائيلية قرارات، بتشديد الحصار على القطاع، حيث منعت إدخال الوقود، وقلصت المساحة المتاحة أمام صيادي الأسماك.

وبررت إسرائيل، الغارات وقرارات تشديد الحصار، باستمرار إطلاق "بالونات" تحمل مواد مشتعلة من القطاع، منذ نحو أسبوع، تسببت باندلاع حرائق.

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