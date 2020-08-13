الملك سلمان في نيوم للراحة والاستجمام

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ايلاف من الرياض: وصل العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز إلى سواحل البحر الأحمر حيث سيمضي بعض الوقت في مدينة نيوم للراحة والاستجمام.

وقالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية في بيان "وصل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان إلى نيوم حيث سيمضي بعض الوقت للراحة والتعافي".

ونقل التلفزيون الرسمي مشاهد يظهر فيها الملك سلمان واقفا على سلم متحرك أثناء نزوله من الطائرة، ثم يصل بالسيارة إلى قصر ملكي في نيوم، وهي منطقة في شمال غرب المملكة.

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وكان الملك سلمان قد أجرى عملية جراحية لإستئصال المرارة في مستشفى الملك فيصل التخصصي، في العاصمة الرياض، وغادر المستشفى يوم 30 يوليو الماضي.

ومنذ بداية الأزمة الصحية الناجمة عن وباء كوفيد-19، ترأس الملك سلمان الاجتماعات الأسبوعية لمجلس الوزراء عن طريق الفيديو.

مدينة المستقبل

وتقع منطقة نيوم شمال غرب المملكة، على مساحة 26.500 كم2، وتطل من الشمال والغرب على البحر الأحمر وخليج العقبة بطول 468 كم، وتحيط بها من الشرق جبال بارتفاع 2.500 متر.

تضم المدينة العديد من المشروعات السياحية والاقتصادية، أعلن عنها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان كجزء من رؤية 2030 في المملكة لجذب الاستثمارات الأجنبية وعمل مشروعات اقتصادية وخلق فرص عمل.