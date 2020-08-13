شكرا لقرائتكم خبر عن قوات الاحتلال الإسرائيلى تعتقل 7 من الضفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، 7 مواطنين من محافظات الضفة، بعد أن داهمت منازل ذويهم و فتشتها.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن قوات الإحتلال أعتقلت من منطقة جبل الموالح بمدينة بيت لحم شابين بعد أن داهمت منزلي ذويهما ، و في جنين أعتقلت شابين على حاجز زعترة العسكري جنوب نابلس.

وأضافت أنهم اعتقلوا شابين أخرين بعد أن داهمت منزلي ذويهما في بلدتي بيت ريما ودير غسانة شمال غرب رام الله، بالإضافة لاعتقال شاب في العشرين من عمره في مدينة الخليل، بعد أن داهمت منزل والده في بلدة بيت أمر شمال المدينة.

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