605 أطنان مساعدات كويتية إلى لبنان حملتها 13 طائرة إغاثة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت السفارة الكويتية لدى لبنان، أن المساعدات الإغاثية التي قدمتها الكويت إلى لبنان عقب انفجار مرفأ بيروت، بلغت حتى الآن 605 أطنان عبر 13 طائرة.

وقال المستشار في سفارة الكويت لدى لبنان عبد الله الشاهين – في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) - إنه يوجد تعاون تام مع السلطات اللبنانية، ممثلة بقيادة الجيش اللبناني، من خلال تأمين كافة التسهيلات والتسليم والتسلم، إضافة إلى الشحنات التي سلمت إلى الصليب الأحمر اللبناني، والمقدمة من الهلال الأحمر الكويتي.

وأكد الشاهين استمرار الجسر الجوي، بوصول مزيد من الطائرات الكويتية المحملة بالمساعدات في الأيام المقبلة لدعم لبنان في هذا الظرف الدقيق.

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