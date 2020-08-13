شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث الخارجية الصينية: ندعو المجتمع الدولة لتعزيز المساعدات إلى لبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعت الصين المجتمع الدولي إلى تعزيز المساعدات الإنسانية إلى لبنان، عقب الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت في الرابع من الشهر الجاري، وأودى بحياة المئات وتسبب بإصابة الآلاف، مؤكدة في الوقت نفسه أنها ستدفع بنشاط جهود إعادة الإعمار هناك.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "تشاو لي جيان" - في تصريح خاص لمدير مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط في بكين اليوم /الخميس/ تعليقا على مشاركة الصين في مؤتمر دعم لبنان المدعوم من الأمم المتحدة برعاية الرئيس الفرنسي عبر الفيديو - إن مبعوث الصين إلى منطقة الشرق الأوسط السفير "تساي جون" شارك في التاسع من أغسطس في المؤتمر الدولي لدعم لبنان والشعب اللبناني، حيث أعرب في كلمته عن عميق مواساته إزاء الانفجار الكبير في بيروت".

وأضاف جيان أن الصين تدعو المجتمع الدولي لتعزيز المساعدات الإنسانية إلى لبنان، وأن الصين ستواصل تقديم المساعدات إليه في حدود قدراتها ووفقا لاحتياجات الجانب اللبناني.

وتابع جيان أن الصين ستواصل أيضا الدفع بنشاط لجهود إعادة إعمار ما بعد الكوارث، مع إيلاء أهمية كبيرة للوقاية والسيطرة على وباء فيروس "كورونا الجديد" (كوفيد-19).

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