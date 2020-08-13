شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج.. سماء غائمة بالسعودية وحار بالبحرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد منطقة دول الخليج، حالة من التباين فى حالة الجو ويقدم ”الخليج 365”، تقريرا عن حالة الطقس فى دول الخليج اليوم.

السعودية توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس، اليوم الخميس، أن تكون السماء غائمة جزئيًا على مناطق نجران، جازان وعسير مع فرصة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة والمصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على مرتفعات تلك المناطق، كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مناطق الجوف، الحدود الشمالية، الشرقية وأجزاء من مناطق الرياض، حائل، والقصيم، تمتد إلى منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة والمرتفعات الجنوبية الغربية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15 -42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى غربية بسرعة 14-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج .

الإمارات

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توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئياً بوجه عام، وتظهر السحب شرقاً قد تكون ركامية بعد الظهر، وتزداد الرطوبة النسبية ليلاً مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية والساحلية صباح الجمعة، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مثيرة للغبار نهاراً.

البحرين

أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات بأن الطقس اليوم في مملكة البحرين سيكون حارا مع كميات متفاوتة من السحب وتصاعد الاتربة في بعض المناطق خلال النهار .