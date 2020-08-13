ليبيا تسجل 309 إصابات جديدة بفيروس كورونا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض اليوم تسجيل 309 إصابات جديدة بفيروس كورونا في البلاد.

وأوضح المركز في بيان له أنه تم فحص 2672 عينة منها 899 بالمختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس، و103 عينات في مختبر المركز المرجعي زليتن، و93 عينة بمختبر فرع المركز الوطني الزاوية، و55 في مختبر الرقابة الصحية الدولية منفذ امساعد، و136 بمختبر فرع المركز سبها، و541 بمختبر فرع المركز الوطني مصراته، وعينتين في مختبر فرع المركز غريان، و393 بمختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية، و50 بمختبر مركز بنغازي الطبي و400 في مختبر المركز الوطني للصحة الحيوانية، مبينا أن العينات التي تم فصحها منها 2363 سالبة و 309 عينات موجبة.

ولفت النظر إلى أن العينات الموجبة منها 141 حالة جديدة و168 لمخالطين، مع تسجيل 38 حالة شفاء دون تسجيل أي حالات وفاة.

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