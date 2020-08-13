شكرا لقرائتكم خبر عن «شراكة» تُنفذ 530 ساعة تأهيلية لدعم الأطفال ذوي الإعاقة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

اختتمت جمعية ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة “شراكة” مبادرة كيف تكون معلماً لطفلك، لتأهيل الأطفال ذوي الإعاقة.

وأشار المدير التنفيذي للجمعية بندر الحربي: أن المبادرة هدفت إلى تقديم برامج تربوية وتأهيلية في مجالات العلاج الوظيفي والتربية الخاصة والنطق والتخاطب وتعديل السلوك، ينفذها أولياء الأمور بإشراف ومتابعة فريق من المختصين.

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كما لفت إلى أن المبادرة قدمت 530 ساعة تأهيلية خلال شهر يوليو بمشاركة عشرين مختصاً، استفاد منها 20 طفلاً. مضيفاً: ”تأتي المبادرة ضمن برامج الجمعية لدعم أسر ذوي الإعاقة، للتغلب على آثار انقطاع أبنائهم عن المدارس ومراكز الرعاية النهارية، بسبب جائحة كورونا“.

وأضاف الحربي: أن المبادرة استهدفت الأطفال من عمر 6 إلى 12سنة من فئات طيف التوحد ومتلازمة داون والإعاقة العقلية من الجنسين.