انت الان تتابع سعر برميل النفط الكويتي يرتفع 23 سنتا ليبلغ 45.20 دولار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

مصفاة نفط

ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 23 سنتا ليبلغ 45.20 دولار في تداولات يوم أمس الثلاثاء مقابل 44.97 دولار في تداولات يوم الجمعة الماضي وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.

وفي الأسواق العالمية انخفضت عقود خام برنت 49 سنتا لتسجل عند التسوية 44.50 دولار للبرميل في حين نزلت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 33 سنتا لتغلق عند 41.61 دولار للبرميل.